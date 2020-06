ETC Group spricht mit dem Produkt in erster Linie große und kleine Investoren an, die bislang nicht an Kryptobörsen direkt mit Bitcoins handeln wollten oder durften, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Vor diesem Hintergrund sei ein Listing im Xetra-Segment der Deutschen Börse, dem größten regulierten Wertpapierhandelsplatz in Deutschland, sicher der größte Pluspunkt.



Zusätzlich zum Verlustrisiko bei einem volatilen Asset wie dem Bitcoin würden Investoren bei Schuldverschreibungen allerdings auch ein Emittentenrisiko tragen. Wenn ETC Group pleitegehe oder aus anderen Gründen ausfalle, könnten die Anteile wertlos werden. In diesem Fall könnte ein Verkauf der verwahrten Bitcoin-Bestände die Verluste für die Anleger noch abmildern.



Ein weiterer Unterschied zu "normalen" ETFs zeige sich auch bei den Gebühren. Diese seien mit 2,0 Prozent pro Jahr deutlich höher als bei den meisten Indexfonds.



Nach Informationen des "Handelsblatts" könnte der Handel mit BTCE bereits in der kommenden Woche starten. Man arbeite an der finalen Zulassung, heiße es dort aus der Zentrale der Deutschen Börse. Den Angebotsprospekt habe die Finanzaufsicht BaFin nach Angaben von ETC Group bereits abgesegnet.



Für ETC Group solle Frankfurt aber nur die erste Station sein: BTCE solle "im Laufe der Zeit in allen wichtigen europäischen ETP-Märkten zum Vertrieb" zugelassen werden, so das Ziel der Briten.



Finanzprodukte auf den Bitcoin wie BTCE würden bei Krypto-Puristen häufig für Kopfschütteln sorgen. Doch speziell institutionellen Investoren könnten sie den Weg in den bislang weitgehend unregulierten Kryptomarkt ebnen. Das könnte langfristig für steigende Mittelzuflüsse und anziehende Nachfrage nach der Digitalwährung sorgen - und so letztlich auch den Kurs nach oben treiben.



Spekulative Anleger können schon jetzt einen Fuß in die Tür stellen und eine Bitcoin-Position zur Depotbeimischung eröffnen - sei es direkt an einer Kryptobörse oder mit dem Partizipationszertifikat von Vontobel (WKN: VL3TBC), so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (09.06.2020/ac/a/m)







