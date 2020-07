Auch die Stimmung am Kryptomarkt habe sich innerhalb kürzester Zeit gedreht: Gemessen am Fear & Greed Index habe dort in der Vorwoche noch "Angst" geherrscht. Am Dienstag signalisiere das neue Jahreshoch von 76 Zählern bereits "extreme Gier".



Auftakt zu neuer Rally?



Ehe der Bitcoin-Kurs auf dem Weg nach oben nun die nächste wichtige Hürde im Bereich von 12.000 USD in Angriff nehme, scheine zunächst eine Konsolidierungsphase wahrscheinlich. Allerdings habe der Bitcoin in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass alles sehr schnell gehen könne, wenn er erst einmal ins Laufen komme.



Mittel- und langfristig rechne "Der Aktionär" mit einem neuen Anlauf auf das bisherige Allzeithoch im Bereich von 20.000 USD. Spekulative Anleger könnten nach dem Kaufsignal weiterhin eine kleine Position aufbauen. (28.07.2020/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mit dem Sprung über die charttechnisch und psychologisch wichtige 10.000-USD-Marke hat der Bitcoin am Montag ein starkes Kaufsignal geliefert und umgehend mit satten Anschlussgewinnen bestätigt, so Nikolas Kesseler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Seit dem Ausbruch habe der Bitcoin in der Spitze rund 13% zugelegt und in der habe er dieses Niveau zunächst nicht halten können und ist zwischenzeitlich wieder unter 11.000 USD gerutscht, auf 24-Stunden-Sicht entspreche das jedoch immer noch einem Kursplus von rund 6%.