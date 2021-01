Angesichts der enormen Nachfrage in Verbindung mit dem vergleichsweise langsamen Angebotszuwachs und der geringen Verkaufsbereitschaft aktueller Bitcoin-Besitzer laufe ein regelrechtes Wettbieten um die wenigen verfügbaren Stücke. Das treibe den Kurs aktuell in immer luftigere Höhen.



Innerhalb der letzten sieben Tage sei der Bitcoin um fast 30 Prozent gestiegen und habe in der Nacht auf Donnerstag bei 37.368 Dollar erneut ein Allzeithoch erreicht. Kleinere Dips seien dabei zuletzt konsequent für Nachkäufe ausgenutzt worden.



"Der Aktionär" habe in den vergangenen Monaten immer wieder auf den bevorstehende Rally hingewiesen und zum Aufbau einer kleinen Bitcoin-Position geraten. Auch im "Aktionär"-Depot sei der Bitcoin seit Anfang Juli 2020 vertreten.



Investierte Anleger geben aktuell kein Stück aus der Hand, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Mutige Neueinsteiger könnten an schwächeren Tagen noch einen Fuß in die Tür stellen.



Hinweis auf Interessenkonflikt:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin. (07.01.2021/ac/a/m)





