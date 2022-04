Der Blick auf die Kurse von Bitcoin und Co liefere den Kryptofans in Miami und anderswo derweil wenig Grund zur Freude - aktuell würden wieder deutliche Verluste geschrieben. Begründet werde dies mit der Sorge vor dem stärksten Zinsanstieg in den USA seit 30 Jahren.



Die Begeisterung der Anleger für riskanteren Assetklassen nehme vor diesem Hintergrund rapide ab, was sich in sinkenden Kursen bei Aktien und Kryptowährungen wiederspiegele. Der Bitcoin-Kurs sei nach vier Verlusttagen in Folge inzwischen wieder im Bereich von 43.500 Dollar angekommen. Einige frühere Top-Performer unter den großen Altcoins seien noch stärker unter Druck.



Konjunktur- und Zinssorgen würden den Kryptomarkt einmal mehr belasten, denn bereits in den Wochen und Monaten vor der ersten Leitzinserhöhung im März hätten die Marktteilnehmer die nahende Zinswende eingepreist. Angesichts der neuen Unsicherheit sei kurz- und mittelfristig mit weiterem Gegenwind zu rechnen. Auf lange Sicht bleibt "Der Aktionär" aber bullish, so Nikolas Kessler.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin, Ethereum.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (07.04.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Bullen-Statue an der Wall Street in New York ist weltberühmt als DAS Symbol für den Aktienmarkt, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Mit dem "Miami Bull" sei nun am Rande der Branchenkonferenz Bitcoin 2022 das Krypto-Pendant dazu enthüllt worden. Die Stadt unterstreiche damit ihre riesigen Ambitionen, die sie in Sachen Kryptowährungen und Finanzen der Zukunft spielen wolle.Er sehe aus wie eine Mischung aus Iron Man und der berühmten "Charging Bull"-Statue in New York und solle stattliche 1.400 Kilo auf die Waage bringen: Der "Miami Bull", der mit seinen Laser-Augen die Besucher der diesjährigen Branchenkonferenz Bitcoin 2022 in Floridas Hauptstadt begrüße.Bei der Enthüllung der futuristischen Statue am gestrigen Mittwoch (6. April) habe Bürgermeister Francis Suarez klar gemacht, was diese symbolisieren solle - nämlich das Miami die "weltweite Krypto-Hauptstadt" werden solle. "Die Zukunft der Finanzwelt liegt hier", so der Politiker.El Salvadors Prädisent Nayib Bukele, der den Bitcoin in seinem Land im Vorjahr zum offiziellen Zahlungsmittel erklärt habe, habe seinen Auftritt in Miami indes kurzfristig absagen müssen. Als Grund habe er "unvorhergesehene Umstände" genannt. Es dürfte aber einen Zusammenhang mit einem Ausbruch von Bandenkriminalität geben, wegen dem der Ausnahmezustand in dem Land verhängt worden sei.