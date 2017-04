ISIN Biotest-Vorzugsaktie:

DE0005227235



WKN Biotest-Vorzugsaktie:

522723



Ticker-Symbol Biotest-Vorzugsaktie:

BIO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Biotest-Vorzugsaktie:

BIESF



Kurzprofil Biotest AG:



Die Biotest AG (ISIN: DE0005227235, WKN: 522723, Ticker-Symbol: BIO3, NASDAQ OTC-Symbol: BIESF) ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert.



Die Biotest AG entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumine, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Darüber hinaus entwickelt Biotest monoklonale Antikörper, unter anderem in den Indikationen Blutkrebs und Systemischer Lupus Erythematodes (SLE), die biotechnologisch hergestellt werden. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 2.300 Mitarbeiter.



Die Vorzugsaktien der Biotest AG sind im SDAX der Deutschen Börse gelistet. (05.04.2017/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - Biotest-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Biotest AG (ISIN: DE0005227235, WKN: 522723, Ticker-Symbol: BIO3, NASDAQ OTC-Symbol: BIESF) unter die Lupe.In den vergangenen Wochen sei die Aktie der Biotest AG schon sehr fest im Markt gewesen. Trotz überschaubarer Nachrichten sei das Papier weiter nach oben geklettert. Jetzt wisse man warum! Biotest solle von einem chinesischen Unternehmen aufgekauft werden. Die Creat Group Corporation plane, für die Stammaktien einen Preis von 28.50 Euro und für die Vorzugsaktien einen Preis von 19.00 Euro anzubieten. Bei Biotest seien in den vergangenen Wochen Einige wohl bestens informiert gewesen. Insgesamt dürften Insider schon gut verdient haben und sich die Hände reiben. Das alles passe bestens ins Bild der Gesellschaft. Biotest habe in den vergangenen Jahren ihre Aktionäre immer wieder enttäuscht. Das Management sei schlichtweg schlecht. Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" würden den Großaktionären der Stammaktien die Daumen drücken, dass der Deal funktioniere.Die OGEL GmbH und die Kreissparkasse Biberach, die zusammen mehr als 65% der Stämme halten würden, sollten die Gunst der Stunde nutzen und ihre Anteile verkaufen. Besser werde’s wohl kaum werden. Das angesichts überschaubarer Erfolge ohnehin überbezahlte Management werde bei einer erfolgreichen Transaktion über eine Abfindungszahlung im Falle des Kontrollwechsels sogar noch extra belohnt. Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" würden davon ausgehen, dass das Management die Übernahme nicht torpedieren werde, um den eigenen Platz im Vorstand zu sichern. Dem neuen Großaktionär aus China würden sie empfehlen, sofern der Deal klappe, das bisherige Management umgehend auszutauschen und durch neue Köpfe zu ersetzen.Die Börse sehe die mögliche Transaktion wohl eher skeptisch. Selbst die Stämme würden derzeit mit 25.40 Euro deutlich unter dem möglichen Angebotspreis von 28,50 Euro notieren. Nur wagemutige Abfindungsspekulanten würden einen Einstieg in die Stämme wagen. Die Biotest-Vorzugsaktie erscheine derzeit völlig uninteressant, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.04.2017)XETRA-Aktienkurs Biotest-Vorzugsaktie:18,041 EUR +0,06% (05.04.2017, 09:19)Tradegate-Aktienkurs Biotest-Vorzugsaktie:18,041 EUR +0,08% (05.04.2017, 09:25)