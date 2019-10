Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN US09062X1037 / WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.

Boston (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Analyst Geoffrey Porges von SVB Leerink:Geoffrey Porges, Aktienanalyst von SVB Leerink, äußert im Rahmen einer Aktienanalyse hinsichtlich der Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. ( ISIN US09062X1037 WKN 789617 , Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) nunmehr die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Nachricht, dass aducanumb wieder als wichtigstes Produkt von Biogen Inc. Chancen auf eine Zulassung habe, sei eine erfreuliche Nachricht. Selbst bei konservativen Annahmen und nur einer 50%igen Wahrscheinlichkeit für eine Zulassung sei locker und leicht ein Fair Value von 350 USD erreichbar.Analyst Geoffrey Porges setzt daher das Kursziel für die Biogen-Aktie von 256,00 auf 350,00 USD herauf.In ihrer Biogen-Aktienanalyse stufen die Analysten von SVB Leerink Swann & Co. den Titel von "market perform" auf "outperform" hoch.Börsenplätze Biogen-Aktie:Xetra-Aktienkurs Biogen-Aktie:257,10 Euro -0,02% (23.10.2019, 15:24)