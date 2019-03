Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

201,33 Euro -28,36% (21.03.2019, 17:59)



Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:

USD 228,61 -28,69% (21.03.2019, 17:59)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie Deutschland:

IDP



Nasdaq-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN US09062X1037 / WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.

(21.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Analyst Philip Nadeau von Cowen and Company:Philip Nadeau, Aktienanalyst von Cowen and Company, bestätigt laut einer aktuellen Aktienanalyse seine Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. ( ISIN US09062X1037 WKN 789617 , Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB).Biogen Inc. und der Partner Eisai haben mitgeteilt, dass es nicht länger Sinn mache die Phase 3 ENGAGE und EMERGE-Studien mit aducanumab zur Behandlung kognitiver Beeinträchtigungen und Demenz fortzusetzen.Analyst Philip Nadeau kürzt das Kursziel wegen der Auswirkungen auf das Bewertungsmodell von 400,00 auf 275,00 USD. Die positive Investmentthese habe aber noch Bestand.Die Aktienanalysten von Cowen and Company halten in ihrer Biogen-Aktienanalyse am "outperform"-Rating fest.Börsenplätze Biogen-Aktie:Xetra-Aktienkurs Biogen-Aktie:202,44 Euro -28,33% (21.03.2019, 17:35)