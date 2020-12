Börsenplätze Biogen-Aktie:



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (10.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) unter die Lupe.Hinter Biogen lägen bewegte Wochen. Der Weg hin zu einer möglichen FDA-Zulassung des Alzheimer-Medikaments Aducanumab in den USA gleiche einem Wechselbad der Gefühle. Die letzten Indikatoren würden wohl eher auf eine Verweigerung der Zulassung hindeuten. Doch Biogen und der Partner Eisai würden nicht aufgeben.Biogen und Eisai hätten nun auch den Antrag auf eine Marktzulassung bei der zuständigen japanischen Behörde eingereicht. Die japanische Regulierungsbehörde werde den Antrag im Rahmen des Standardprüfungsverfahrens prüfen, heiße es von Unternehmensseite."Japan ist der dritte Markt, in dem wir die Zulassung für Aducanumab beantragt haben und der Zulassungsantrag stellt einen weiteren Fortschritt in unserem Bestreben dar, diese Therapie Patienten auf der ganzen Welt zugänglich zu machen", so Michel Vounatsos, CEO von Biogen zu diesem Schritt.Das "Wechselbad der Gefühle" in den USA würden eindrucksvoll die Jahrescharts von Biogen und Eisai belegen. Gemäß ersten Dokumenten habe sich die US-Gesundheitsbehörde FDA offen für eine Zulassung gezeigt, im Anschluss habe jedoch ein Experten-Komitee den Daumen gesenkt. Die Daten der ihnen vorliegenden klinischen, noch nicht beendeten Studie erschienen zwar positiv, mit Sicherheit lasse sich das aber nicht sagen, habe es von den Fachleuten geheißen. Die Entscheidung der Berater stehe einer nur wenige Tage zuvor abgegebenen positiven Einschätzung der FDA selbst entgegen. Die Behörde sei bei der Zulassung eines Medikamentes nicht an die Entscheidung des Beratergremiums gebunden. Dennoch: Die Indikatoren könnten positiver sein.Für Anleger mit Weitblick bleibt der Wert auf dem aktuellen Niveau interessant, die Aktie von Biogen befindet sich indes auf der Beobachtungsliste des "Aktionär", so Michel Doepke. (Analyse vom 10.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link