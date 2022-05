NASDAQ-Aktienkurs Biogen-Aktie:

Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (03.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Biogen-Aktie gehe nach unten, denn der CEO werde das Handtuch werfen. Dies vor dem Hintergrund, dass die Q1-Zahlen schlechter als erwartet ausgefallen seien. Problem sei der Wirkstoff gegen Alzheimer, Aduhelm. Der Großteil von Medicare wolle das Medikament in den USA nicht finanzieren. Inzwischen wird ein neuer CEO gesucht, aber die Biogen-Aktie ist momentan ein schwieriger Fall, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 03.05.2022)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Biogen-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:199,48 EUR +1,13% (03.05.2022, 14:38)