Börsenplätze Biogen-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Biogen-Aktie:

199,40 Euro -1,50% (22.03.2019, 11:26)



Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

199,00 Euro -0,59% (22.03.2019, 11:40)



Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:

226,88 USD (21.03.2019)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie Deutschland:

IDP



Nasdaq-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (22.03.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) unter die Lupe.Auf Biogen hätten die größten Hoffnungen in der aktuellen Alzheimer-Forschung geruht. Durch die Einstellung von Studien beim Wirkstoff Aducanumab seien diese jedoch vorerst verflogen. Im gestrigen Handel habe die Biogen-Aktie 29,2 Prozent und damit knapp 20 Milliarden Dollar an Börsenwert verloren - sollten Anleger nun in das fallende Messer greifen?Nein. Denn Biogen müsse nun das Aducanumab-Loch mit neuen aussichtsreichen Projekten stopfen. Denn die Pipeline hinter dem großen Alzheimer-Hoffnungsträger sei nicht sonderlich gut bestückt. Die Umsätze vom zugelassenen Multiple-Sklerose-Medikament Tecfidera sollten in den kommenden Jahren stagnieren und auch beim Kassenschlager Spinraza, eine Therapie gegen die Spinale Muskelatrophie (zusammen mit Ionis entwickelt), drohe das Wachstum an Dynamik zu verlieren. Novartis stehe mit einer Gentherapie namens Zolgensma (mit der Übernahme von AveXis ins Portfolio geholt) gegen die Erkrankung in den Startlöchern.Eine größere Übernahme mit spannenden Spätphasen-Projekten beziehungsweise neuen bahnbrechenden Therapie-Ansätzen scheine für Biogen unausweichlich. "Der Aktionär" stelle drei Kandidaten vor.Sarepta: "Der Aktionär" führe Sarepta seit längerem auf der Empfehlungsliste. Denn das Biotech-Unternehmen sei auf dem besten Wege, die Behandlung von Muskeldystrophien zu revolutionieren. Erste Gentherapie-Daten hätten an der Börse für ein wahres Kursfeuerwerk gesorgt. Hinzu komme, dass Sarepta mit Exondys 51 ein wachstumsstarkes Produkt am Markt etabliert habe. Mit Casimersen und Golodirsen würden sich zwei weitere Top-Produkte auf dem besten Weg zur Zulassung befinden.Sage Therapeutics: Das Unternehmen habe vor Kurzem für Schlagzeilen gesorgt. Denn mit Zulresso habe die Biotech-Gesellschaft die Zulassung zur Behandlung von postpartalen Depressionen bei Erwachsenen Frauen erhalten. Analysten würden der neuen Therapieoption von Sage Therapeutics viel zutrauen. Im Jahr 2022 solle das Medikament bereits 300 Millionen Dollar Umsatz generieren. Auch Sage befinde sich aktuell auf der Watchlist. (Analyse vom 22.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link