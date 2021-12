Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

213,85 EUR -6,06% (30.12.2021, 14:01)



XETRA-Aktienkurs Biogen-Aktie:

213,00 EUR +2,33% (30.12.2021, 14:05)



NASDAQ-Aktienkurs Biogen-Aktie:

258,31 USD -0,20% (29.12.2021, 22:00)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie:

IDP



NASDAQ-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (30.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Einmal mehr befinde sich die Aktie von Biogen auf einer Achterbahnfahrt. Am Mittwoch hätten Übernahmegerüchte den Biotech-Wert um 9,5 Prozent nach oben befördert. Doch die Freude über die angefallenen Kursgewinne habe nur kurz gewährt. Der potenzielle Käufer, die koreanische Samsung Group, habe den Spekulationen eine Absage erteilt.Zuvor habe "The Korea Economic Daily" darüber berichtet, dass sich die Samsung Group in Verhandlungen mit Biogen wegen einer Übernahme befinde. Einen möglichen Deal habe die Zeitung auf 42 Milliarden Dollar taxiert.Das mögliche Interesse der Koreaner liege nahe. 2012 habe Biogen mit Samsung ein Biosimilar-Joint-Venture gegründet. Unter anderem hätten die beiden Unternehmen ein Humira-Biosimilar am Markt. Regeneron und Vertex wesentlich besser aufgestellt als Biogen.Die Aktie von Biogen gehört auf die Watchlist, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Biogen-Aktie: