Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (06.12.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) unter die Lupe.Hinter Biogen lägen nervenaufreibende Monate. Erst im Frühjahr habe das Unternehmen zwei Alzheimer-Studien eingestellt. Im Rahmen der Zahlen zum dritten Quartal dann die Kehrtwende: Biogen wolle Anfang 2020 einen Zulassungsantrag für das einst gescheiterte Aducanumab-Projekt stellen. An der Börse habe die Aktie explodiert - doch es würden viele Fragen offen bleiben, auch nach der jüngsten Präsentation.Biogen habe weitere Details zu Aducanumab auf dem CTAD Alzheimer Congress in San Diego vorgestellt. "Fast so, wie sie es vorher gezeigt haben", habe Dr. Eric Siemers, ehemaliger Leiter der Alzheimer-Forschung bei Eli Lilly, die Ergebnisse laut CNBC kommentiert. "Die Daten sind so verwirrend", habe Jared Holz, ein Healthcare-Stratege bei Jefferies, gesagt und hinzugefügt, dass der Report eine etwas bessere Reaktion auf das Medikament bei höheren Dosen zeige."STAT News" bringe die aktuelle Datenlage auf den Punkt: "Detailed data on Biogen’s resurrected Alzheimer’s drug raise more questions than answers." Auch an der Börse herrsche Uneinigkeit, was die jüngste Präsentation anbelange. Nach einer temporären Handelsaussetzung habe die Biogen-Aktie eine hohe Volatilität an den Tag gelegt.Nach einem wilden Ritt habe die Biogen-Aktie den Handel mit einem Kursplus von 3,4 Prozent auf 299,39 Dollar beendet.Für den "Aktionär" überwiegen auf dem aktuellen Kursniveau eher die Risiken. Anleger bleiben vorerst an der Seitenlinie, so Michel Doepke. (Analyse vom 06.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link