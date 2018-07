Xetra-Aktienkurs Biogen-Aktie:

287,85 Euro +13,54% (06.07.3018, 14:10)



Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

289,23 Euro +13,17% (06.07.2018, 14:24)



Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:

USD 341,00 +14,12% (06.07.2018, 14:38, vorbörslich)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie Deutschland:

IDP



Nasdaq-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN US09062X1037 / WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.

(06.07.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Analyst Christopher Raymond von Piper Jaffray:Christopher Raymond, Aktienanalyst von Piper Jaffray, rät Investoren laut einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor zu einer Übergewichtung der Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. ( ISIN US09062X1037 WKN 789617 , Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB).Biogen Inc. habe positive Ergebnisse einer Phase 2-Studie mit BAN2401 bekannt gegeben. Der Alzheimer-Wirkstoff habe zu einer Reduktion von Amyloid sowie zu einer Verlangsamung der Progression geführt.Fragen seien zwar noch offen bis zu einer detaillierten Veröffentlichung der Daten. Die aducanumab-Risiken vor den Phase 33-Daten in der ersten Jahreshälfte 2020 seien aber reduziert wordenNach Ansicht der Analysten von Piper Jaffray sollte der Wert des aducanumab-Programms im Aktienkurs zunehmend Niederschlag finden. Analyst Christopher Raymond bestätigt das Kursziel für die Biogen-Aktie von 353,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Biogen-Aktie: