Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (06.07.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) unter die Lupe.Biogen habe positive Phase-2-Ergebnisse zu einer möglichen Alzheimer-Therapie präsentiert. Gemeinsam mit dem japanischen Partner Eisai habe der Wirkstoff BAN2401 bei 856 Patienten mit der Alzheimer-Erkrankung in einer frühen Phase die vordefinierten Endpunkte nach 18 Monaten erreichen können. Dabei habe Biogen die Reduktion von Amyloid im Gehirn sowie eine Verlangsamung der Progression (Fortschreiten der Erkrankung) erreicht.Mit dem deutlichen Kursanstieg von rund sieben Prozent überwinde die Biogen-Aktie das Juni-Verlaufshoch und sende damit ein starkes Kaufsignal. Trotz der erfreulichen Meldung aus der Alzheimer-Pipeline gehöre das Biotech-Schwergewicht nicht zu den AKTIONÄR-Favoriten unter den Big Caps im Sektor. Aus Bewertungsaspekten lohnt sich ein Blick auf Celgene (Kurs/Gewinn-Verhältnis von 9 für 2018) und aufgrund des exzellenten Wachstums im Bereich Mukoviszidose die Biotech-Gesellschaft Vertex, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Biogen-Aktie:289,9899 EUR +14,38% (06.07.2018, 12:21)