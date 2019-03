Tradegate-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:

Kurzprofil Biofrontera AG:



Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb von Medikamenten und medizinischen Kosmetika zur Behandlung und Pflege bei Hauterkrankungen spezialisiert ist. Biofrontera's wichtigstes Produkt ist Ameluz®, ein verschreibungspflichtiges Medikament, das in zunächst in Europa und jetzt auch in den USA zur Behandlung von milder und moderater Aktinischer Keratose (oberflächlicher Hautkrebs) mit photodynamischer Therapie (Lichttherapie) zugelassen ist. Biofrontera ist das erste deutsche pharmazeutische Startup-Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und nun auch eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat.



Zusätzlich vermarktet das Unternehmen die Belixos® Dermokosmetikserie. Die Belixos® Produkte, eine Creme, ein Gel und ein Kopfhauttonikum, enthalten Kombinationen aus pflanzlichen Aktivstoffen, lindern Juckreiz und Rötungen und dienen der regenerierenden Pflege bei chronischen Hautleiden wie Neurodermitis oder Schuppenflechte. Das Belixos® Protect, eine regenerierende Tagespflege bei sonnengeschädigte Haut, ergänzt diese Produktserie. Alle Produkte sind über Amazon und in Apotheken erhältlich.



Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 von Prof. Dr. Hermann Lübbert, dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, gegründet und hat seinen Firmensitz in Leverkusen, Deutschland. (25.03.2019/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Biofrontera-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) unter die Lupe.Biofrontera treibe die Ausschöpfung des Marktpotenzials von Ameluz weiter voran. Aktuell stehe eine Ausweitung der Zulassung um eine Therapie von aktinischen Keratosen an den Extremitäten sowie am Rumpf oder dem Nacken auf der Agenda. Kürzlich seien die vorläufigen Resultate der entscheidenden klinischen Studie veröffentlicht worden. Denen zufolge habe die Heilungsrate bei 86% gelegen, während sich die Quote der Placebobehandlung auf lediglich 33% belaufen habe. Auf dieser Basis sollte die Zulassungserweiterung eine Formsache sein. Damit wäre Biofrontera das erste Unternehmen mit einer Genehmigung für eine photodynamische Flächentherapie von aktinischen Keratosen in den genannten Bereichen für alle Schweregrade.Ameluz biete darüber hinaus noch weitere Therapieoptionen, insbesondere die Indikation Akne scheine aussichtsreich. Die notwendigen Prozesse zur Erschließung könnte Biofrontera gemeinsam mit dem japanischen Konzern Maruho angehen, der einen Anteil von rd. 20% an den Rheinländern halte. Dies sei jedenfalls in einem unverbindlichen Eckpunktepapier festgehalten, dem aber noch eine verbindliche Vereinbarung folgen müsse. Diese habe bereits für eine Fortsetzung der gemeinsamen Produktentwicklung von Biofrontera und Maruho in Bezug auf einen Arzneimittelkandidaten abgeschlossen werden können. Biofrontera bereite nun klinische Studien vor, die Kosten in Höhe von 1,1 Mio. Euro trage Maruho.Insgesamt sehen die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" zahlreiche Wachstumstreiber bei dem deutschen Biotechnologieunternehmen, weshalb die Aktie aussichtsreich bleibt. Das Kursziel für die Biofrontera-Aktie laute 7,50 Euro. (Ausgabe 11 vom 23.03.2019)