Kurzprofil Biofrontera AG:



Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb von Medikamenten und medizinischen Kosmetika zur Behandlung und Pflege bei Hauterkrankungen spezialisiert ist. Biofrontera's wichtigstes Produkt ist Ameluz®, ein verschreibungspflichtiges Medikament, das in zunächst in Europa und jetzt auch in den USA zur Behandlung von milder und moderater Aktinischer Keratose (oberflächlicher Hautkrebs) mit photodynamischer Therapie (Lichttherapie) zugelassen ist. Biofrontera ist das erste deutsche pharmazeutische Startup-Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und nun auch eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat.



Zusätzlich vermarktet das Unternehmen die Belixos® Dermokosmetikserie. Die Belixos® Produkte, eine Creme, ein Gel und ein Kopfhauttonikum, enthalten Kombinationen aus pflanzlichen Aktivstoffen, lindern Juckreiz und Rötungen und dienen der regenerierenden Pflege bei chronischen Hautleiden wie Neurodermitis oder Schuppenflechte. Das Belixos® Protect, eine regenerierende Tagespflege bei sonnengeschädigte Haut, ergänzt diese Produktserie. Alle Produkte sind über Amazon und in Apotheken erhältlich.



Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 von Prof. Dr. Hermann Lübbert, dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, gegründet und hat seinen Firmensitz in Leverkusen, Deutschland. (28.12.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biofrontera-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) unter die Lupe.Biofrontera sei jetzt in Rechtsstreitigkeiten mit DUSA Pharmaceuticals involviert, was beim U.S. District Court for Massachusetts eingereicht worden sei. DUSA habe dabei behauptet, dass bestimmte Biofrontera Mitarbeiter Dokumente verwendet hätten, die vertrauliche DUSA-Informationen oder DUSA-Geschäftsgeheimnisse enthalten würden, so Biofrontera. Im November 2018 habe DUSA das Gericht aufgefordert, eine einstweilige Verfügung zu erlassen, die Biofrontera auffordere, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, heiße es weiter.Das Gericht habe den Antrag von DUSA nun weitestgehend abgewiesen: Das Gericht habe Dusas Antrag zum Einsammeln und Kopieren von Computern von Biofrontera-Mitarbeitern zurückgewiesen. Das Gericht habe auch den Antrag von DUSA zurückgewiesen, Biofrontera anzuweisen, die Kontaktaufnahme mit bestimmten Kunden einzustellen, erkläre Biofrontera. Somit könne Biofrontera seine Produkte weiterhin ungehindert an alle aktuellen und potenziellen Kunden vermarkten und verkaufen.Das Gericht habe Biofrontera angewiesen, die Verwendung bestimmter in seinem Besitz befindlicher Dokumente, die DUSA-Informationen zu enthalten scheinen, einzustellen. Vor der gerichtlichen Entscheidung habe Biofrontera die Mitarbeiter bereits kurz nach Beginn des Rechtsstreits mit DUSA angewiesen, keine Dokumente mehr zu verwenden, die anscheinend von DUSA stammen würden oder von DUSA erstellt worden seien, wenn und soweit einer von ihnen solche Dokumente verwendet habe, heiße es in der Mitteilung weiter. Biofrontera stelle jedoch klar, dass keines der in diesem Rechtsstreit identifizierten Dokumente vertrauliche DUSA-Informationen oder DUSA-Geschäftsgeheimnisse enthalte. Die identifizierten Dokumente seien auch nicht entscheidend für die laufenden Geschäfte von Biofrontera oder für das strategische Wachstum. Biofrontera werde sich weiterhin energisch gegen die Vorwürfe von DUSA wehren.Die Biofrontera-Aktie wandert vorerst auf die Watchlist, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Biofrontera-Aktie: