Xetra-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:

5,80 EUR +1,22% (28.03.2019, 09:19)



Tradegate-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:

5,73 EUR 0,00% (28.03.2019, 09:03)



ISIN Biofrontera-Aktie:

DE0006046113



WKN Biofrontera-Aktie:

604611



Ticker-Symbol Biofrontera-Aktie:

B8F



Kurzprofil Biofrontera AG:



Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb von Medikamenten und medizinischen Kosmetika zur Behandlung und Pflege bei Hauterkrankungen spezialisiert ist. Biofrontera's wichtigstes Produkt ist Ameluz®, ein verschreibungspflichtiges Medikament, das in zunächst in Europa und jetzt auch in den USA zur Behandlung von milder und moderater Aktinischer Keratose (oberflächlicher Hautkrebs) mit photodynamischer Therapie (Lichttherapie) zugelassen ist. Biofrontera ist das erste deutsche pharmazeutische Startup-Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und nun auch eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat.



Zusätzlich vermarktet das Unternehmen die Belixos® Dermokosmetikserie. Die Belixos® Produkte, eine Creme, ein Gel und ein Kopfhauttonikum, enthalten Kombinationen aus pflanzlichen Aktivstoffen, lindern Juckreiz und Rötungen und dienen der regenerierenden Pflege bei chronischen Hautleiden wie Neurodermitis oder Schuppenflechte. Das Belixos® Protect, eine regenerierende Tagespflege bei sonnengeschädigte Haut, ergänzt diese Produktserie. Alle Produkte sind über Amazon und in Apotheken erhältlich.



Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 von Prof. Dr. Hermann Lübbert, dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, gegründet und hat seinen Firmensitz in Leverkusen, Deutschland. (28.03.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Münster (www.aktiencheck.de) - Biofrontera-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Biotech-Unternehmens Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F).Mit dem Aufbau eines eigenen Vertriebs habe Biofrontera im Jahr 2016 den mühsameren und kostspieligeren Weg für die Vermarktung von Ameluz in den USA gewählt. Doch dieser Schritt habe sich nicht nur als Erfolgsgarant für das eigene Produkt erwiesen, sondern er eröffne auch weitere Potenziale. Diese würden nun erstmals mit der Übernahme der Maruho-Tochter Cutanea sichtbar. Diese verfüge zwar über zwei aussichtsreiche Produkte, die beide erst seit relativ kurzer Zeit am Markt verfügbar seien. Aber die Japaner hätten nach einer längeren Entwicklungsphase mit mutmaßlich hohen Verlusten offenbar nun nicht auch noch den nötigen Vertriebsausbau finanzieren wollen.Stattdessen erfolge die Vermarktung nun unter Federführung von Biofrontera. Die Rheinländer hätten dafür sehr günstige Konditionen ausgehandelt, im Gegenzug erhalte Maruho künftig die Hälfte der erwirtschafteten Gewinne. Das spreche dafür, dass die Japaner Cutanea in dieser Konstellation gute Erfolgschancen zubilligen würden. Dementsprechend rechne Steffen in seinem Modell nun nicht nur mit einem Wachstumsbeitrag aus dem neuen Geschäft, sondern schon ab 2020 - aufgrund der nutzbaren Vertriebssynergien - mit einem Gewinn.Die Einnahmen aus den beiden Cutanea-Produkten habe Steffen zunächst sehr konservativ kalkuliert, bis weitere Details zur künftigen Vermarktungsstrategie und den Planungen des Managements vorliegen würden. Dennoch habe sich dank des Beitrags das Kursziel des Analysten von zuvor 8,10 Euro auf nun 9,00 Euro erhöht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Biofrontera-Aktie: