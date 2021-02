Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Bio-Gate-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Bio-Gate-Aktie:

3,90 EUR -2,50% (24.02.2021, 09:34)



ISIN Bio-Gate-Aktie:

DE000BGAG981



WKN Bio-Gate-Aktie:

BGAG98



Ticker-Symbol Bio-Gate-Aktie:

BIG1



Kurzprofil Bio-Gate AG:



Das Health-Technology-Unternehmen Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981, WKN: BGAG98, Ticker-Symbol: BIG1) ist einer der weltweit führenden Anbieter von innovativen Technologien und individuellen Lösungen für Gesundheit und Hygiene, die das Zusammenleben sicherer, unbeschwerter und gesünder machen und das Wohlbefinden jedes Einzelnen verbessern können. Es ist darauf spezialisiert, Materialen und Oberflächen mit antiviralen und antimikrobiellen Eigenschaften auszustatten. Die Bio-Gate AG veredelt Materialien und Produkte, insbesondere aus der Medizintechnik, wie zum Beispiel die Beschichtung von Implantaten oder Wundauflagen. Darüber hinaus werden mit den Bio-Gate-Technologien Kosmetika, Konsum- und Industrieprodukte, wie beispielsweise Farben und Lacke oder Kunststoffe antimikrobiell ausgestattet und damit in einzigartiger Weise aufgewertet. (24.02.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Bio-Gate-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Health-Technology-Unternehmens Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981, WKN: BGAG98, Ticker-Symbol: BIG1) weiterhin spekulativ zu kaufen.Die Expansionsdynamik von Bio-Gate habe sich im letzten Jahr in eindrucksvoller Art und Weise beschleunigt. Vorläufigen Zahlen zufolge habe das Unternehmen den Umsatz in 2020 um über 45 Prozent auf mehr als 5 Mio. Euro steigern können. Dabei habe das Unternehmen einerseits von Initiativen profitiert, die in den letzten Jahren beharrlich vorangetrieben worden seien - etwa der Ausbau des Sortiments mit Mikrosilber-Tierpflegeprodukten -, andererseits habe aber auch die Corona-Pandemie für eine steigende Nachfrage gesorgt, da Mikrosilber-Produkte auch antiviral wirken würden.In jüngster Zeit habe das Unternehmen in diesem Bereich mit neuen Produkten, einem antiviralen Oberflächen- und Imprägnier-Spray und einem antiviralen Masken- und Textilspray, erfolgreich den Markteintritt geschafft. Da sich die Pandemielage noch nicht entspannt habe, würden sich aktuell zahlreiche neue Vertriebschancen bieten.Steffen habe vor diesem Hintergrund und als Reaktion auf die hohen Wachstumsraten seine Umsatzschätzungen angehoben. Im Moment falle zwar auch der Verlust noch etwas höher aus, als von Steffen erwartet - das Nettoergebnis sei 2020 von -1,0 auf -0,8 Mio. Euro verbessert worden, während der Analyst eine Halbierung des Verlustes auf -0,5 Mio. Euro erwartet habe -, doch das spiegele vor allem die Investitionen in das Wachstumspotenzial wider, die sich mittelfristig auch deutlich im Ergebnis auszahlen würden. Dabei gehe Steffen davon aus, dass die höheren Hygienestandards, die jetzt in der Pandemie etabliert würden, aufgrund ihrer offenkundigen Vorzüge auch nach dem Abklingen der hohen Infektionszahlen größtenteils beibehalten würden.Angesichts eines hohen Kurspotenzials von mehr als 70 Prozent lautet unser Urteil für die Bio-Gate-Aktie weiterhin "speculative buy", so Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research. Der spekulative Charakter beruhe auf einem relativ hohen Prognoserisiko, da sich die Marktdurchdringung in einigen für die Bewertung wichtigen Bereichen, insbesondere im Geschäft mit Humanimplantaten, noch in einem frühen Stadium befinde. (Analyse vom 24.02.2021)