Das Health-Technology-Unternehmen Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981, WKN: BGAG98, Ticker-Symbol: BIG1) ist einer der weltweit führenden Anbieter von innovativen Technologien und individuellen Lösungen für Gesundheit und Hygiene, die das Zusammenleben sicherer, unbeschwerter und gesünder machen und das Wohlbefinden jedes Einzelnen verbessern können. Es ist darauf spezialisiert, Materialen und Oberflächen mit antiviralen und antimikrobiellen Eigenschaften auszustatten. Die Bio-Gate AG veredelt Materialien und Produkte, insbesondere aus der Medizintechnik, wie zum Beispiel die Beschichtung von Implantaten oder Wundauflagen. Darüber hinaus werden mit den Bio-Gate-Technologien Kosmetika, Konsum- und Industrieprodukte, wie beispielsweise Farben und Lacke oder Kunststoffe antimikrobiell ausgestattet und damit in einzigartiger Weise aufgewertet. (17.05.2021/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Bio-Gate-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Health-Technology-Unternehmens Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981, WKN: BGAG98, Ticker-Symbol: BIG1) weiterhin spekulativ zu kaufen.Die Geschäftsentwicklung von Bio-Gate habe sich im letzten Jahr erheblich beschleunigt. Das Unternehmen habe in allen Bereichen ein deutliches Wachstum erzielen und so den Konzernumsatz um 47 Prozent auf 5,1 Mio. Euro steigern können. Als Anbieter von Produkten, die durch die Veredelung mit Mikrosilber antibakterielle und antivirale Eigenschaften aufweisen würden, profitiere die Gesellschaft von den steigenden Hygieneanforderungen. Auch im Beschichtungsgeschäft rücke die Vermeidung von Infektionen, die mit der Bio-Gate-Lösung ermöglicht werde, immer stärker in den Fokus.Der Analyst stufe die Trends als nachhaltig ein und erwarte eine anhaltend positive Entwicklung. Der Jahresstart 2021 sei nach Angaben der Gesellschaft von einem ungebremst dynamischen Wachstum in allen Bereichen gekennzeichnet, sodass der Vorstand für das Gesamtjahr mit einem deutlichen Umsatzwachstum und einer spürbaren Verbesserung des Konzernergebnisses rechne. Mit der Aktualisierung des Modells hätten sich die Schätzungen nur geringfügig geändert, auf der Basis bestätige der Analyst sein Kursziel in Höhe von 6,90 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link