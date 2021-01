Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

72,80 EUR +1,07% (30.12.2020, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

81,52 USD -2,88% (30.12.2020, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol Deutschland BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (03.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Mainzer Unternehmen wolle mehr Impfstoff als geplant an die EU liefern. BioNTech befinde sich "in fortgeschrittenen Diskussionen, ob und wie wir weitere Impfstoffdosen aus Europa für Europa in diesem Jahr zur Verfügung stellen können", habe Unternehmenschef Ugur Sahin der Deutschen Presse-Agentur mitgeteilt. "Aufgrund der aktuell hohen Infektionszahlen ist eine zügige Impfstoffversorgung besonders wichtig", habe er hinzugefügt. "Wir arbeiten mit der EU zusammen, um unsere Produktionskapazitäten weiter auszubauen und zusätzliche Impfstoffdosen bereitstellen zu können."Er habe darauf verwiesen, dass diese Woche mit der EU-Kommission vereinbart worden sei, weitere 100 Mio. Impfstoffdosen zu liefern. Dabei sei eine im EU-Rahmenvertrag ohnehin vereinbarte Option gezogen worden: Fest bestellt gewesen seien zunächst 200 Mio. Dosen des BioNTech-Impfstoffs mit der Möglichkeit zum Kauf von 100 Mio. weiteren Einheiten. Diese Erweiterung sei vor einigen Tagen vertraglich vereinbart worden, nachdem die EU-Staaten entsprechenden Bedarf angemeldet hätten. Wie schnell nun ein Vertrag zu darüber hinausgehenden Lieferungen zustande kommen könnte und um welche Mengen es gehe, habe eine Unternehmenssprecherin auf Nachfrage noch nicht sagen wollen. Die EU-Kommission habe ebenfalls nur davon gesprochen, dass es "fortgeschrittene Gespräche" über weitere Lieferungen 2021 gebe.Die BioNTech-Aktie habe nach der starken Rally im Jahresverlauf 2020 zuletzt eine deutliche Korrektur vollzogen. Mittlerweile sei das Papier wieder auf langfristig attraktivem Niveau angelangt. Aus charttechnischer Sicht stelle die 200-Tage-Linie eine wichtige Unterstützung dar, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.01.2021)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link