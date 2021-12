Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (02.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech habe am Mittwoch zwar deutlich Federn lassen müssen. Das Papier sei mit einem Minus von fast fünf Prozent auf 334,48 Dollar aus dem US-Handel gegangen. Allerdings habe die Aktie auch zuvor deutlich zulegen können. Sie habe unter anderem vom wieder anziehenden Impftempo, dem grünen Licht für Kinder-Impfungen und der Hoffnung auf Wirksamkeit des Impfstoffs bei der Omikron-Variante profitieren können.Bei den Kinder-Impfungen würden BioNTech und der US-Partner Pfizer ISIN US7170811035 WKN 852009 ) nun kräftig Gas geben. Sie möchten eine Woche früher als geplant ihren Corona-Impfstoff für Kinder in der EU ausliefern. Die Auslieferung von "Comirnaty" solle für die Altersgruppe fünf bis elf Jahre an beteiligte EU-Mitgliedsstaaten am 13. Dezember erfolgen. Der niedriger dosierte und deshalb neu abgefüllte Impfstoff solle an diesem Tag in den Staaten zum Start von Impfkampagnen zur Verfügung stehen. Ursprünglich sei der 20. Dezember als Ausliefertermin vorgesehen gewesen. Insgesamt gehe es um bis zu 13 Millionen Dosen des Kinderimpfstoffs für die EU im Dezember.Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Wir konnten erreichen, dass der Impfstoff für die fünf- bis elfjährigen Kinder eine Woche früher ausgeliefert wird." Dies habe der Hersteller zugesichert. "Angesichts der aktuellen Pandemielage ist das eine gute Nachricht für Eltern und Kinder. Viele warten sehnsüchtig darauf." Deutschland soll laut Ministerium in einer ersten Lieferung 2,4 Millionen Dosen bekommen.Die europäische Arzneimittelbehörde EMA habe vergangene Woche grünes Licht für die Zulassung des Corona-Impfstoffs von BioNTech/Pfizer für Kinder ab fünf Jahren gegeben. Es sei der erste Corona-Impfstoff, der in der EU für Kinder unter zwölf Jahren zugelassen sei. Kinder ab fünf Jahren sollten von dem BioNTech/Pfizer-Impfstoff nur ein Drittel der Erwachsenen-Dosis erhalten und zwei Dosen im Abstand von drei Wochen.Auch wenn die Aktie von BioNTech derzeit etwas konsolidiere, die Zeichen für das Papier stünden weiter auf Grün. Aus charttechnischer Sicht gelte es die 90-Tage-Linie sowie die 300-Dollar-Marke zu verteidigen.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.