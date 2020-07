Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (15.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.In der laufenden Woche hätten sich die News bei den Corona-Impfstoff-Entwicklern fast überschlagen. Erst habe BioNTech mit starken News vorgelegt, dann sei Moderna mit überzeugenden Daten gefolgt. Zudem habe die Aktie von Moderna die Aussicht auf die Aufnahme in den NASDAQ 100 noch im Juli beflügelt. Beide Unternehmen würden den gleichen Ansatz verfolgen. Sie würden auf so genannte Messenger-RNA-Impfstoffe (mRNA-Impfstoffe) setzen.Es handle sich dabei um ein hochinteressantes Prinzip: Den Patienten werde eine Art Botenstoff mit dem Bauplan der Virusoberfläche gespritzt, der die Zellen zur Bildung von Antigenen anrege, die wiederum die Produktion von Antikörpern gegen das Coronavirus unterstützen würden. Ein großer Vorteil dieses Verfahrens sei, dass mRNA-Impfstoffe schnell und in großer Menge kostengünstig hergestellt werden könnten.BioNTech sei auf dem Gebiet der mRNA-Impfstoffe top positioniert und habe eine Vielzahl hochinteressanter Projekte dazu in der Forschung. Die jüngsten Ergebnisse für einen potenziellen Corona-Impfstoff, der gemeinsam mit dem US-Pharmakonzern Pfizer entwickelt werde, seien vielversprechend gewesen. Zudem habe man eine wichtige Auszeichnung von der US-Zulassungsbehörde FDA erhalten."Die Entscheidung der FDA, diesen beiden COVID-19-Impfstoffkandidaten den Fast-Track-Status zu verleihen, ist ein wichtiger Meilenstein in unseren Bemühungen, einen sicheren und wirksamen Impfstoff gegen SARS-CoV-2 zu entwickeln", habe sich Peter Honig, Senior Vice President Global Regulatory Affairs von Pfizer, zuversichtlich gezeigt. "Wir freuen uns darauf, während der gesamten klinischen Entwicklung dieses Programms, genannt Projekt Lightspeed, weiterhin eng mit der FDA zusammenzuarbeiten, um die Sicherheit und Wirksamkeit dieser Impfstoffkandidaten zu evaluieren."Die Aktie von BioNTech lege am heutigen Mittwoch nach der Rally zuletzt eine Verschnaufpause ein. Dies sei auch nicht ungewöhnlich. Seit der Empfehlung des "Aktionär" liegt das BioNTech-Papier mittlerweile mehr als 500 Prozent in Front, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.07.2020)Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.