Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (18.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Nur noch kurz die Welt retten, indem man sie auf den Kopf stelle? Wer ernsthaft glaube, die Welt zu verbessern, indem er bestehenden Patentschutz aushebele, weil aufhebe, riskiere viel mehr als nur den Verlust der Innovationskraft eines Unternehmens. Oder dessen Fortbestand.Wer die Diskussion um Patentfreigabe, wie sie derzeit rund um die Hersteller der Covid-19-Impfstoffe geführt werde, in Richtung Freigabe bugsiere, riskiere den Fortschritt, den Wohlstand und am Ende die Marktwirtschaft als Ganzes. Der Vorstoß von US-Präsident Joe Biden und anderen wie Franzosen-Präsident Emmanuel Macron möge unter humanen Gesichtspunkten edel erscheinen, doch er sei populistisch und kurzsichtig."Wir alle können uns glücklich schätzen, dass Unternehmen wie BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson und andere in kürzester Zeit erfolgreich Vakzine gegen das Coronavirus entwickelt haben", so Leon Müller. Es wäre ein Leichtes, ihnen jetzt den Garaus zu machen, indem man ihnen die ihnen zustehenden Patente entreiße. Denn Menschen würden forschen, Investoren würden ihre Bemühungen finanzieren - und am Ende würden alle profitieren wollen (und müssen).Werde dieser Mechanismus gestört, drohe der Fortschritts-Exitus. Denn: Alles habe seinen Preis. Diese Forschung, die weit über die Grundlagen hinausreiche, wie sie etwa an den hochgelobten Universitäten stattfinde, könne nur erfolgreich sein, wenn viele hohe Risiken auf sich nehmen würden. In Gestalt persönlichen Einsatzes, mit der relativ hohen Wahrscheinlichkeit, zu scheitern. Und in Gestalt von Kapital - zur Verfügung gestellt und nicht selten dem vollständigen Verlust ausgesetzt. Die Erforschung von Medikamenten und anderen pharmazeutischen Erzeugnissen sei langwierig, kostenintensiv und hochriskant.Es liege die Vermutung nahe, dass es den Befürwortern einer Freigabe vermutlich nie ernsthaft um eine Verbesserung der Situation gegangen sei. Der Vorstoß von Joe Biden müsse als billiger politischer Trick gewertet werden, vom protektionistischen Verhalten seines Landes abzulenken und den Schwarzen Peter für die nach wie vor zu langsame Versorgung der Welt mit Impfstoffen der Europäischen Union zuzuschieben. Es seien Amerikaner und auch Briten, die den Export von Impfstoffen blockieren würden.Dass dieser Vorstoß im linken Spektrum Anklang finde, überrasche indes nicht. Dort, wo nach Enteignung geschrien werde, erscheine der Schutzverlust einiger weniger Unternehmen als willkommene Bagatelle. Der Dammbruch indes, den ein solcher Schritt auslösen würde, wäre mit keinen Mitteln mehr zu kitten. Patent bleibe Patent, Pandemie hin oder her. (Analyse vom 18.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link