Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech und Moderna.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

72,81 EUR -1,61% (22.10.2020, 09:13)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

87,72 USD -7,03% (21.10.2020)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (22.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Corona-Zahlen würden steigen, die Hoffnung der Menschen auf eine baldige Impfung steige. Nun mache der US-Gesundheitsminister Alex Azar Hoffnung. Er gehe eigenen Angaben zufolge davon aus, dass bis zum April kommenden Jahres alle US-Amerikaner eine Corona-Impfung erhalten könnten. Eines der Mittel, das die US-Regierung finanziell unterstütze, könne demnach schon Ende des Jahres für besonders gefährdete Menschen zur Verfügung stehen, habe Azar am Mittwoch gesagt.Für Ende Januar rechne der Minister damit, dass genug Dosen für Risikogruppen wie Senioren zur Verfügung stünden. Ende März oder April dann solle ein funktionierender Impfstoff für alle Amerikaner zur erhältlich sein.Die Vereinigten Staaten würden sechs Hersteller unterstützen, die an einer Impfung forschen würden, und diese gleichzeitig bereits große Mengen produzieren lassen, falls sich einer der Stoffe als wirksam und sicher erweise und die Zulassung erhalte. Unter diesen Firmen seien auch zwei der aussichtsreichsten Kandidaten derzeit: die Wirkstoffe der Biologie-Unternehmens Moderna sowie vom Pharmariesen Pfizer in Zusammenarbeit mit dem deutschen Unternehmen BioNTech. Beide Mittel würden sich in der dritten und letzten Erprobungsphase mit Zehntausenden Probanden befinden.Laut Pfizer benötige die FDA für eine Untersuchung die Daten von mindestens der Hälfte der Teilnehmer der laufenden Studien über eine Dauer von zwei Monaten nach der abgeschlossenen Impfung. Dieser Punkt könnte "in der dritten Novemberwoche" erreicht werden. Unter der Annahme positiver Daten könnte bald nach Erreichen dieses Sicherheitsmeilensteins eine Notfallgenehmigung in den USA beantragt werden."Der Aktionär" bleibt bei beiden Werten äußerst zuversichtlich gestimmt, so Marion Schlegel. (Analyse vom 22.10.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link