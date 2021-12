Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie könne freundlich in die neue Woche starten. Bis zum Mittag gewinne der Titel auf der Handelsplattform Tradegate rund fünf Prozent auf 238,70 Euro. Neben Booster-Impfungen sowie einem möglichen angepassten Impfstoff gegen die Omikron-Variante stehe in dieser Woche insbesondere der Start der Kinder-Impfungen in Deutschland im Fokus.Die Kinderimpfungen mit einem Corona-Impfstoff für Fünf- bis Elfjährige sollten in dieser Woche in Deutschland anlaufen. Das Bundesgesundheitsministerium habe den Start der Auslieferung des Kindervakzins von BioNTech/Pfizer angekündigt. Neben Kinderarztpraxen seien auch in öffentlichen Impfzentren Kinderimpfungen vorgesehen, jedoch nicht überall. Mancherorts seien auch besondere Impf-Aktionen geplant - in Berlin etwa im Zoo oder im Naturkundemuseum, in Niedersachsen im Fußballstadion von Hannover 96 und im Zoo der Landeshauptstadt. Wann es konkret losgehe, unterscheide sich aber.Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Sonntag würden über 2,2 Millionen Dosen des Kinderimpfstoffs an die pharmazeutischen Großhandlungen verteilt. Zusätzlich gebe es noch Länderkontingente, die zur Verfügung gestellt würden, habe das Ministerium auf Anfrage mitgeteilt. Arztpraxen würden die Impfstoffe über die Apotheken bestellen. Nach Angaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, die sich auf das Ministerium berufen habe, hätten die Praxen für diese Woche rund 800.000 Dosen angefordert - diese würden ab Montag bis spätestens Mittwoch komplett ausgeliefert.Die Ständige Impfkommission (Stiko) habe eine Impfung von Kindern von fünf bis elf Jahren empfohlen, die Risikofaktoren für einen schweren Covid-19-Verlauf oder Angehörige mit hohem Risiko hätten. Außerdem könnten Eltern nach individueller Aufklärung auch ihre gesunden Kinder impfen lassen.BioNTech ist einer der größten Profiteure der laufenden Impfstoff-Kampagnen, so Marion Schlegel. DER AKTIONÄR bleibe ganz klar zuversichtlich. (Analyse vom 13.12.2021)(Mit Material von dpa-AFX)