Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.BioNTech sei durch die erfolgreiche Entwicklung eines hochwirksamen Corona-Impfstoffes mittlerweile weltweit bekannt. Das Mainzer Biotech-Unternehmen verfolge aber eine nicht minder wichtige Vision: den Kampf gegen Krebs. Dabei setze BioNTech auf verschiedene, hochinteressante Ansätze.Das Unternehmen habe eine mRNA-Plattform aufgebaut, mit der es die verschiedensten Krebsarten besiegen wolle. Besonders wichtig sei in diesem Zusammenhang auch, dass die Mainzer an den meisten Technologien respektive Projekten die kompletten Rechte besitzen würden. Derzeit entwickele BioNTech in der Onkologie-Pipeline 15 Produktkandidaten in 18 klinischen Studien. Alle würden sich aber in der Präklinik, Phase 1 oder Phase 2, befinden. Dank der milliardenschweren Gewinne durch den Corona-Impfstoff Comirnaty befinde sich die Gesellschaft jedoch in einer komfortablen finanziellen Situation, um die breite Pipeline auch schnellstmöglich voranzutreiben.BioNTech habe allein im Bereich der Onkologie eine unfassbar breite Pipeline aufgebaut, die langfristig großes Potenzial verspreche. Positive Neuigkeiten zu laufenden klinischen Studien könnten der Aktie weitere Impulse verleihen. Zuletzt habe sie wieder an Fahrt aufgenommen. "Der Aktionär" bleibe langfristig ganz klar positiv gestimmt für das Mainzer Biotech-Unternehmen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.09.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link