Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

92,19 EUR +2,76% (16.11.2020, 08:43)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

106,00 USD +4,30% (13.11.2020, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (16.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das in Mainz ansässige Unternehmen BioNTech und der US-Pharmakonzern Pfizer würden noch diesen Monat bei der Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA eine Notfallzulassung für den Impfstoff beantragen wollen. Der Unternehmenschef Ugur Sahin habe jüngst im Interview mit dem britischen Fernsehsender BBC erklärte, dass er mit einer Rückkehr zur Normalität im Winter 2021 rechne. Dafür sei es aber absolut essentiell, eine hohe Impfquote gegen das Coronavirus vor dem Herbst zu erreichen. Er habe sich optimistisch gezeigt, dass dies gelingen könne.BioNTech und Pfizer hätten jüngst mitgeteilt, dass ihr Impfstoff nach ersten Erkenntnissen einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor einer Coronavirus-Infektion biete. Sie würden in diesem Jahr 50 Millionen und 2021 rund 1,3 Milliarden Impfdosen zur Verfügung stellen wollen - weltweit. Der Impfstoff müsse besonders gekühlt und pro Person zweimal verabreicht werden, um seine Wirksamkeit zu entfalten.Mit Blick auf die erwarteten Notfallzulassungen wolle die US-Regierung bereits im Dezember rund 20 Millionen der 330 Millionen Menschen im Lande impfen lassen. Im Januar und den Folgemonaten sollten dann jeweils etwa 25 bis 30 Millionen geimpft werden, habe der für das Impfprogramm zuständige Regierungsvertreter Moncef Slaoui bei dem jüngsten gemeinsamen Auftritt mit Trump im Rosengarten gesagt. Sobald weitere Impfstoffe zugelassen seien, könne die Zahl noch deutlich erhöht werden. Laut Slaoui, der lange in der Pharmaindustrie gearbeitet habe, könnte neben dem Impfstoff von Pfizer und BioNTech auch ein weiteres Präparat eine Notfallzulassung der FDA bekommen. Das großangelegte Impfprojekt der US-Regierung trage den Namen Operation Warp Speed.Anleger lassen die Gewinne der Restposition weiter laufen - seit der Empfehlung des "Aktionär" vor gut einem Jahr bei 11,70 Euro belaufen sich diese mittlerweile immerhin auf fast 700 Prozent, so Marion Schlegel. (Analyse vom 16.11.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link