Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

105,80 EUR -0,73% (11.12.2020, 09:58)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

129,54 USD +5,48% (10.12.2020)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol Deutschland BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol Deutschland: 22UA, NASDAQ-Ticker-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (11.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol Deutschland: 22UA, NASDAQ-Ticker-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Der Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens BioNTech und dessen US-Partner Pfizer habe mit seinem Antrag auf Notfallzulassung in den USA eine wichtige Hürde genommen. Ein Berater-Komitee der US-Arzneimittelbehörde FDA habe sich am Donnerstag (Ortszeit) nach stundenlanger Diskussion dafür ausgesprochen, eine Notfallzulassung für den Antrag für Menschen ab 16 Jahren zu gewähren. Bei dem per Video-Schalte abgehaltenen Treffen hätten 17 der Fachleute für die Zulassung gestimmt, vier hätten dagegen votiert. Es habe eine Enthaltung gegeben.Eine endgültige Entscheidung über die Notfallzulassung obliege der FDA selbst und werde in den kommenden Tagen erwartet. Die Empfehlung des Berater-Komitees sei nicht bindend, meistens folge die Behörde aber den Empfehlungen der Experten. Es wäre der erste in den USA zugelassene Corona-Impfstoff. Der gewählte US-Präsident Joe Biden habe die Empfehlung des Komitees als "helles Licht in einer unnötig dunklen Zeit" bezeichnet.In dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern hätten sich bislang bereits mehr als 15 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Beginn der Pandemie sein rund 290.000 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 gestorben. In absoluten Zahlen gemessen seien das mehr als in jedem anderen Land der Welt."Ich möchte mich bei dem Berater-Komitee der FDA bedanken, dass sie die kritische Rolle anerkannt haben, die unser Impfstoff im Kampf gegen die anhaltende Pandemie spielen kann", habe BioNTech- Mitgründer Ugur Sahin laut Mitteilung gesagt. "Die heutige positive Diskussion und Abstimmung bestätigt das Potenzial unseres Impfstoff-Kandidaten, Menschen gegen diese tödliche und verheerende Krankheit zu schützen."Im Zuge der positiven News habe die Aktie von BioNTech wieder Fahrt aufgenommen. Bei 109,36 Euro habe sie ein neues Allzeithoch markiert. "Der Aktionär" bleibt optimistisch, Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel. Seit der Empfehlung vor gut einem Jahr bei 11,70 Euro belaufe sich das Plus mittlerweile auf mehr als 834 Prozent. (Analyse vom 11.12.2020)Mit Material von dpa-AFX