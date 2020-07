Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

67,70 EUR +1,61% (17.07.2020, 11:47)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

75,87 USD -2,73% (16.07.2020, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



Nasdaq Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (17.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Papier des Mainzer Biotech-Unternehmens gönne sich momentan eine Verschnaufpause. Zuvor sei die BioNTech-Aktie deutlich geklettert, nachdem es positive News zum Corona-Impfstoff-Forschungsprogramm gegeben habe. Die amerikanische Zulassungsbehörde FDA habe zwei COVID-19-Impfstoffkandidaten von BioNTech den Fast-Track-Status verliehen. Und zuletzt habe es auch positive Nachrichten aus China gegeben.Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet habe, dürfe das Unternehmen seinen potenziellen Coronavirus-Impfstoff in klinischen Studien in China testen. Die chinesischen Behörden hätten grünes Licht für eine klinische Studie im frühem Stadium gegeben, wie BioNTechs chinesischer Partner Shanghai Fosun Pharmaceutical am Donnerstag bekannt gegeben habe. Der Impfstoffkandidat sei einer der beiden am meisten fortgeschrittenen, an denen BioNTech mit seinem US-Partner Pfizer arbeite.Fosun habe erklärt, dass mit dem Impfstoff "BNT162b1" so schnell wie möglich eine klinische Studie der Phase 1 starten solle. Der chinesische Pharmakonzern habe mit BioNTech eine Lizenzvereinbarung zur Entwicklung und Vermarktung der Coronavirus-Impfstoffe des deutschen Unternehmens in China, Hongkong, Macau und Taiwan geschlossen. Chinesische Wissenschaftler und Forscher hätten bereits acht Corona-Impfstoffkandidaten in klinischen Studien am Menschen gebracht. Derzeit würden nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO klinische Studien mit 23 Corona-Impfstoffprojekten laufen. Über 140 befänden sich im frühen präklinischem Stadium der Entwicklung, heiße es bei Reuters weiter.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: