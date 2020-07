Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (29.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.BioNTech und der Pharma-Entwicklungspartner Pfizer würden sich auf einem guten Weg befinden, einen wirksamen Impfstoff gegen Covid-19 zu entwickeln. Das Forschungsduo habe bis dato vielversprechende Daten vorgelegt. Für einen RBC-Analysten könnte der Impfstoff im Idealfall ein Multimilliarden-Potenzial freisetzen.Laut RBC-Analyst Randall Stanicky könnten Pfizer und der Partner BioNTech bis 2030 Einnahmen in Höhe von 14,4 Milliarden Dollar mit dem potenziellen Corona-Impfstoff erzielen. Gerade nach dem PALLAS-Studienflop sei Pfizer auf eine neue milliardenschwere Einnahmequelle angewiesen.Die Wettbewerbslandschaft sei ein enormer Einflussfaktor und bei weitem nicht geklärt, aber es sei auch nicht klar, wie viele einer Impfung zustimmen würden, so Stanicky. "Unsere 269-Personen-Umfrage legt nahe, dass etwa 67 Prozent der Befragten zunächst sich dafür offen zeigen", so der RBC-Analyst.Größere Rücksetzer sind spekulative Kaufchancen - "Aktionär"-Leser liegen seit Erstempfehlung in Ausgabe 43/2019 knapp 530 Prozent im Plus, so Michel Doepke. (Analyse vom 29.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link