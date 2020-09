Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

54,00 EUR +6,42% (09.09.2020, 14:03)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

59,83 USD +2,15% (08.09.2020, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (09.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.BioNTech habe mit der EU-Kommission die mögliche Lieferung von bis zu 300 Millionen Corona-Impfstoff-Dosen vereinbart. Dies habe die Kommission am Mittwoch in Brüssel bekannt gegeben. Geplant sei zunächst die Lieferung von 200 Millionen Dosen, mit der Option auf 100 Millionen weitere. Die BioNTech-Aktie befinde sich im Aufwind.Aktuell befinde sich der Covid-19-Impfstoffkandidat BNT162b2 der Biotech-Schmiede in der Phase-2/3-Studie der klinischen Entwicklung. Im Rahmen der heutigen Unternehmensmitteilung bekräftige BioNTech, im Erfolgsfall im Oktober 2020 die behördliche Zulassung zu beantragen. Gleichzeitig habe BioNTech das Ziel bestätigt, weltweit bis zu 100 Millionen Impfstoffdosen bis Ende 2020 und rund 1,3 Milliarden Impfstoffdosen bis Ende 2021 zu fertigen.BioNTech treibe die Impfstoff-Entwicklung außerhalb Chinas mit dem Pharma-Giganten Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009) voran. Am 14. und 15. September würden die Investor Days der Amerikaner steigen. Hier könnte es zu den laufenden Programmen mit BioNTech weitere Details geben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: