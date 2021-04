Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (22.04.2021/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BioNTech: Neubewertung der Aktie in vollem Gange - AktienanalysePfizer und BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wollen ihren Corona-Impfstoff in den USA künftig auch bei Jugendlichen ab zwölf Jahren einsetzen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Ein Antrag auf die Erweiterung der bestehenden Notfallzulassung sei bei der Lebens- und Arzneimittelbehörde (FDA) eingereicht worden. Ähnliche Anträge sollten "in den kommenden Tagen" weltweit auch bei anderen Zulassungsbehörden eingereicht werden. Eine klinische Studie in der Altersgruppe von 12 bis 15 Jahren habe eine Wirksamkeit von 100 Prozent gezeigt.Die BioNTech-Aktie habe daraufhin die 120-Dollar-Marke zurückerobert. In den Tagen danach seien die Papier in der Spitze sogar bis auf 162 Dollar nach oben geschnellt - Rekordhoch. Kurstreiber sei ein Interview von Pfizer-Chef Albert Bourla mit dem US-Sender CNBC gewesen. Seinen Aussagen zufolge könnte im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie eine dritte Spritze als Auffrischung und anschließend eine jährliche Impfung notwendig werden, wenngleich all das noch durch Studien bestätigt werden müsse. Dabei hätten auch die Virus-Varianten eine große Rolle gespielt. Andere Wissenschaftler und Pharma-Vertreter hätten sich bereits ähnlich geäußert.Es zeichne sich also immer mehr ab, dass - wie die Experten gemutmaßt hätten - das Covid-19-Geschäft zu einem dauerhaften Standbein für BioNTech werde. Die damit verbundene Neubewertung der Aktie sei in vollem Gange. (Ausgabe 15/2021)Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: