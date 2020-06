Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

44,235 EUR +2,51% (15.06.2020, 14:15)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

48,58 USD -0,04% (12.06.2020)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



Nasdaq Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (15.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Der Bund steige beim Biotech-Unternehmen CureVac ein, das unter anderem einen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus entwickle. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) habe am Montag gesagt, für 300 Millionen Euro übernehme die bundeseigene Förderbank KfW rund 23 Prozent der Anteile. Das sei ein Meilenstein für die deutsche Biotech-Industrie.Ziel sei es, dem Unternehmen von Mehrheitseigner Dietmar Hopp finanzielle Sicherheit zu geben. Der Staat wolle keinen Einfluss auf geschäftspolitische Entscheidungen nehmen, habe es geheißen. Die Bundesregierung unterstütze damit hochspannende therapeutische Ansätze, die CureVac aus Tübingen verfolge. Neben mRNA-basierten Krebsimmuntherapien und proteinbasierten Therapien forsche die nicht börsennotierte Gesellschaft auch an Impfstoffen.Altmaier habe gesagt, die Beteiligung sei zugleich industriepolitisch von hoher Bedeutung. Wichtige Forschungsergebnisse und Technologien würden in Deutschland und Europa gebraucht. Hintergrund sei auch das Konjunktur - und Zukunftspaket der Bundesregierung in der Corona-Krise.Weltweit habe es nach Angaben des Verbands forschender Pharma-Unternehmen (vfa) vom Mai mehr als 120 Impfstoff-Projekte gegeben, darunter auch von börsennotierten Gesellschaften wie BioNTech aus Mainz oder der amerikanischen Moderna. CureVac sei indes nicht an der Börse handelbar. (Analyse vom 15.06.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link