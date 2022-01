Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech kämpfe derzeit mit der wichtigen Unterstützung im Bereich von 200 Dollar. Am Donnerstag sei das Papier kurzzeitig darunter gefallen, habe sich aber schnell stabilisieren können und sei am Ende mit einem Plus von 1,6 Prozent auf 214,74 Dollar aus dem US-Handel gegangen.Im Fokus stehe derzeit weiter Omikron. Da die Variante weit ungefährlicher als vorherige Varianten zu sein scheine, seien die Aktien der Impfstoff-Unternehmen zuletzt unter Druck geraten. Doch Impfen werde weiterhin im Kampf gegen Corona im Mittelpunkt stehen.Der Bonner Wissenschaftler Hendrik Streeck prognostiziere einen schrittweisen Ausweg aus der pandemischen Corona-Situation. "Das wird ein schleichender Übergang sein", habe Streeck am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "Markus Lanz" gesagt. Es werde nicht den einen Tag der Befreiung von dem Virus geben. Streeck habe für das Frühjahr einen Abfall der Infektionszahlen vorausgesagt. "Dann beginnt die harte Arbeit", habe der Virologe betont.Das Gesundheitssystem müsse krisenfester gemacht und die Impfkampagne fortgeführt werden. Dann gebe es möglicherweise einen angepassten Impfstoff. Omikron sei Studien zufolge übertragbarer, es gebe aber nicht mehr so viele schwere Verläufe, so Streeck. Die Variante dringe auch nicht mehr so gut in die Lunge ein, sondern befalle vor allem die oberen Atemwege. Man werde aber mit einer "enormen Welle" von Infektionen rechnen müssen, auch bei zweifach Geimpften. Streeck habe daher für Auffrischungsimpfungen geworben.BioNTech profitiere sowohl bei den Booster-Impfungen - das Vakzin sei das mit Abstand meistverimpfte in Deutschland - als auch bei einem möglichen neuen auf Omikron angepassten Impfstoff. Nach eigenen Angaben schaffe das Unternehmen bereits die Voraussetzungen, um den Impfstoff herzustellen. Unternehmensgründerin Özlem Türeci gehe davon aus, dass die ersten Chargen eines speziell gegen die Omikron-Variante wirksamen Impfstoffes im März 2022 ausgeliefert werden könnten. Dann könnten bereits Millionen Impfdosen verschickt werden.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: