Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

65,36 EUR -4,23% (06.08.2020, 17:04)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

76,80 USD -5,54% (06.08.2020, 16:49)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



Nasdaq Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (06.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Corona-Impfstoff-Hoffnung habe in dieser Woche weitere gute Nachrichten veröffentlichen können. So habe das Mainzer Unternehmen zum einen bekanntgegeben, dass mit dem Partner Fosun Pharma eine klinische Studie mit mRNA-basiertem COVID-19-Impfstoffkandidaten in China begonnen habe. Zudem habe man eine Liefervereinbarung mit Kanada schließen können.Die BioNTech-Aktie habe von den jüngsten starken Meldungen aber nicht profitieren können. Das Papier befinde sich derzeit in einer Konsolidierungsphase. BioNTech bleibe jedoch ganz klar einer der Top-Favoriten bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs. Sollte es hier weitere positive News geben, dürfte die BioNTech-Aktie wieder deutlich zulegen. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.08.2020)Hinweis:Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: