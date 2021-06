Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

191,05 EUR -0,26% (07.06.2021, 11:49)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

233,29 USD +8,35% (04.06.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (07.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Impfungen mit dem Vakzin von BioNTech/Pfizer würden weiter auf Hochtouren laufen. In Israel hätten am Sonntag die Impfungen von Jugendlichen im Alter von 12 bis 15 Jahren gegen das Coronavirus begonnen. In Deutschland könnten sich Impfwillige ab dem heutigen Montag unabhängig von der bisher gültigen Prioritätenliste in Deutschland gegen Corona impfen lassen. In beiden Ländern sei der BioNTech-Impfstoff der wichtigste.In Israel habe das dortige Gesundheitsministerium zuvor mitgeteilt, die Gefahren einer Erkrankung seien höher als mögliche Nebenwirkungen der Impfung. "Die Fälle von Herzmuskelentzündungen bei 16- bis 19-Jährigen waren selten und sind meist ohne Komplikationen verlaufen", habe es in der Mitteilung geheißen.Angesichts der äußerst niedrigen Corona-Infektionsrate in Israel empfehle das Ministerium vorerst die Impfung von Risikopatienten, Angehörigen von Risikopatienten und Jugendlichen in Familien, die ins Ausland reisen möchten. "Abgesehen von den Risikogruppen kann jeder geimpft werden, der daran interessiert ist", habe es weiter geheißen.In Deutschland sei seit heute mit dem Ende der Priorisierung die Vergabe des Impfstoffs generell an die gesamte Bevölkerung möglich. Es könnten nun auch hierzulande alle ab zwölf Jahren geimpft werden. Allerdings solle es den Sommer über dauern, bis für alle genug Impfstoff da sei. Europas Arzneimittelbehörde EMA habe Ende Mai grünes Licht für die Zulassung des Präparats von BioNTech/Pfizer für alle ab zwölf Alter gegeben, zuvor sei es ab 16 frei gewesen.DER AKTIONÄR bleibt ganz klar optimistisch für die BioNTech-Aktie, Anleger sollten an Bord bleiben. Insbesondere die langfristigen Perspektiven über den Corona-Impfstoff hinaus, seien äußerst vielversprechend. Kurzfristige Rücksetzer müssen jedoch jederzeit einkalkuliert werden, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.06.2021)(Mit Material von dpa-AFX)