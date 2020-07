Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

72,17 EUR -5,24% (24.07.2020, 22:26)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

84,17 USD -4,90% (24.07.2020, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



Nasdaq Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (26.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das deutsche Biotech-Unternehmen CureVac, das an einem Corona-Impfstoff forsche, treibe seine Pläne für einen Börsengang in den USA voran. Die Tübinger Gesellschaft habe am Freitag einen entsprechenden Antrag bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Zum konkreten Zeitplan und Volumen des Börsengangs habe es noch keine Angaben gegeben. Als Emissionserlös sei bislang lediglich ein Platzhalterbetrag von 100 Mio. USD eingetragen worden.Am Dienstag erst habe CureVac mitgeteilt, umgerechnet weitere 110 Mio. Euro von Investoren eingesammelt zu haben. Neben dem Staatsfonds von Katar habe sich eine Gruppe weiterer schon bestehender und neuer Geldgeber an der Finanzierungsrunde beteiligt. Inklusive vorheriger Beteiligungen des Bundes i.H.v. 300 Mio. Euro und des britischen Pharmariesen GlaxoSmithKline von 150 Mio. Euro belaufe sich das Gesamtvolumen der Kapitalbeteiligungen nun auf 560 Mio. Euro.In den letzten Wochen hätten sich die Gerüchte um einen Börsengang von CureVac verdichtet. Wenn nicht jetzt, wann dann? Schließlich gehöre das Biotech-Unternehmen zu den größten Hoffnungsträgern in der Corona-Impfstoffentwicklung, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: