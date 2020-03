Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

63,11 USD +57,77% (17.03.2020, 14:31)



US09075V1026



A2PSR2



22UA



BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (17.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie sei am Dienstag auf ein weiteres Rekordhoch geschnellt. Die mit einem chinesischen Partner betriebene Entwicklung eines Impfstoffs gegen die vom Coronavirus verursachte Krankheit Covid-19 treibe den Kurs steil nach oben. In der Spitze seien die Aktien, die auf der Handelsplattform Tradegate am aktivsten gehandelt würden, um 80% auf fast 72 Euro gestiegen. Seit der ersten Börsennotiz der Aktien im Oktober vergangenen Jahres habe sich der Wert des Unternehmens fast verfünffacht.Der Mainzer Biopharma-Spezialist wolle gemeinsam mit Fosun Pharma in Schanghai einen Impfstoff gegen Covid-19 entwickeln. Beide Unternehmen hätten dazu klinische Studien vereinbart, heiße es. Der Kandidat für einen Impfstoff mit der Bezeichnung BNT162 solle ähnlich wie bei dem Projekt der Tübinger Firma CureVac Körperzellen dazu anregen, Wirkstoffe zur Abwehr des Virus zu erzeugen."Der Aktionär" habe die BioNTech-Aktie kurz nach dem Börsengang im Herbst 2019 bei 11,70 Euro zum Kauf empfohlen. Im Zuge der Korrektur vor einigen Wochen habe das Anlegermagazin zudem dazu geraten, bei 28 Euro ein Abstauberlimit zu platzieren. Dies sei erreicht worden. Seitdem kenne die Aktie fast nur noch eine Richtung - nach oben. Nach dem jüngsten massiven Kursanstieg könne man durchaus einmal über Teilgewinne nachdenken. "Der Aktionär" verspreche sich von BioNTech in Zukunft aber noch einiges - auch außer dem Kampf gegen das Coronavirus, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: