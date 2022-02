Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie stehe erneut unter Druck. Am Montag sei der Titel mit einem Minus von fast zehn Prozent auf 154,53 Dollar aus dem US-Handel gegangen. Und auch in Deutschland starte die Aktie am Dienstag erneut leicht im Minus. Auf der Handelsplattform Tradegate gehe es am frühen Morgen erneut 0,7 Prozent nach unten.Die BioNTech-Aktie würden mehrere Faktoren belasten. Zum einen würden die durch die Omikron-Variante ausgelösten meist sehr milden Krankheitsverläufe zu einer Aufhebung vieler Maßnahmen führen. Auch die ohnehin umstrittenen Impfpflichten würden wackeln. Dies befeuere die Befürchtung des Marktes, dass die langfristige Nachfrage nach den Impfstoffen ins Stocken gerate.Dänemark wolle derweil die Impfkampagne im Frühjahr beenden. Die Behörden sähen keinen Anlass mehr dafür, Menschen unter 18 Jahren Booster-Impfungen anzubieten oder Risiko-Patienten eine vierte Impfdosis zu verabreichen. Das Land bleibe bei seiner Einschätzung, dass Covid-19 keine "kritische Bedrohung" darstelle.Derweil habe der US-Partner Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009) zudem seinen Antrag auf Notfallzulassung für den mit BioNTech entwickelten Corona-Impfstoff in Indien zurückgezogen. Die Behörden hätten Sicherheitsstudien gefordert. Dieser Forderung sei Pfizer aber nicht nachgekommen.Die BioNTech-Aktie sei derzeit charttechnisch deutlich angeschlagen. Wichtig sei aus charttechnischer Sicht nun, dass das Januartief bei 135,13 Dollar nicht unterschritten werde. Dennoch: Die festen Abnahmeverträge für den Impfstoff würden BioNTech hohe und gut kalkulierbare Einnahmen bescheren. Zudem seien bereits weitere Booster-Impfungen für den Herbst und mögliche Kombi-Impfungen für die nächsten Jahre angekündigt worden.Immer stärker in den Fokus rücke aber die weitere Pipeline. Hier seien in den nächsten Monaten wichtige News zu erwarten. Können diese überzeugen, dürfte die BioNTech-Aktie wieder deutlich höher notieren, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.02.2022)