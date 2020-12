Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BioNTech.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

86,81 EUR -0,24% (22.12.2020, 12:05)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

106,46 USD +2,13% (21.12.2020)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol Deutschland BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (22.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Der Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer habe am Montag in der EU die Zulassung erhalten. Damit sei der Weg nun frei für den baldigen Impfstart. Die ersten Auslieferungen des Corona-Impfstoffs könnten nach Angaben des Herstellers BioNTech an diesem Mittwoch starten. Bis Ende des Jahres stünden 12,5 Millionen Dosen für die EU bereit, habe BioNTech-Geschäftsvorstand Sean Marett am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz mitgeteilt.Die Impfdosen würden derzeit im Werk des US-amerikanischen BioNTech-Partners Pfizer im belgischen Puurs gelagert. Dort würden die Ausgangsstoffe, die in den verschiedenen Produktionsstätten von BioNTech hergestellt würden, weiterverarbeitet und abgefüllt. Bis zum 26. Dezember sollten die Dosen in jedem EU-Mitgliedsland sein, damit die Impfungen am 27. beginnen könnten, habe BioNTech-Finanzvorstand Sierk Poeting gesagt.Bislang müsse das Präparat bei minus 70 Grad transportiert werden. Doch es sei bereits eine neue Variante in Arbeit, die eine einfachere Lagerung verspreche. Wie Sahin auf der Pressekonferenz erklärt habe, rechne er hier Ende Januar mit Daten.Derzeit bereite eine neue Mutation des Virus Sorge. Doch Sahin gebe sich auch hier zuversichtlich, dass der Impfstoff wirke. "Wir haben den Impfstoff bereits gegen circa 20 andere Virusvarianten mit anderen Mutationen getestet. Die Immunantwort, die durch unseren Impfstoff hervorgerufen wurde, hat stets alle Virusformen inaktiviert.""Der Aktionär" bleibt bei seiner Einschätzung: Restposition weiter laufen lassen, so Marion Schlegel. Langfristig bleibe das Papier hochattraktiv. Nicht nur im Bereich Corona - insbesondere auch im Bereich Onkologie könnte der Ansatz von BioNTech in Zukunft noch ordentlich für Furore sorgen. (Analyse vom 22.12.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link