Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (15.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Erholungsbewegung habe sich gestern in Luft aufgelöst. Die Rechnung sei hier relativ einfach: Wenn nur noch die Altersgruppen über 60 alle Jahre einen Booster-Schuss bekommen sollten und für alle anderen reiche das alle vier oder fünf Jahre, dann schmelze der Markt zusammen. Man solle aber mehr in die Zukunft schauen und BioNTech habe eine sehr interessante Pipeline, die dann vielleicht helfe, Krebs-Medikamente herzustellen. Das wäre ein Riesen-Durchbruch und die Karten müssten neu gemischt werden. Bei der BioNTech-Aktie muss man einen etwas längeren Atem haben, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.02.2022)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:137,20 EUR +0,22% (15.02.2022, 09:33)