Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

82,89 EUR +1,89% (29.03.2021, 14:46)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

95,76 USD +0,66% (26.03.2021, 21:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol Deutschland BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (29.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Nach der offiziellen Zulassung des neuen BioNTech-Werkes in Marburg durch die europäische Arzneimittelbehörde (EMA) würden die ersten dort produzierten Impfstoffe in den nächsten Tagen zur Abfüllung nach Belgien transportiert. Wie das Mainzer Unternehmen am Freitag mitgeteilt habe, habe EMA die Herstellung des Covid-19-Impfstoffs am Standort Marburg genehmigt. Nun müssten die Impfstoffe noch etikettiert und verpackt werden.Nach diesen letzten Arbeitsschritten, die im Pfizer-Werk in Puurs erfolgen würden, seien dann noch einmal abschließende Qualitätsprüfungen angesetzt, u.a. durch das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) und die firmeneigene Kontrolle. Die Auslieferung der ersten in Marburg hergestellten Impfstoffe an die Impfzentren werde für die zweite Aprilhälfte anvisiert.BioNTech plane, in Marburg noch in diesem Halbjahr bis zu 250 Mio. Dosen seines Corona-Impfstoffs zu produzieren. Mit vollständigem Betrieb könnten dort nach Unternehmensangaben jährlich bis zu 1 Mrd. Dosen des Impfstoffs hergestellt werden. Das Werk in Mittelhessen sei damit eine der größten Produktionsstätten von mRNA-Impfstoffen weltweit. Derzeit würden 400 BioNTech-Mitarbeiter in dem Werk arbeiten.Die BioNTech-Aktie könne zum Wochenstart wieder etwas zulegen. Der nächste wichtige Widerstand sei der seit Dezember 2020 ausgebildete kurzfristige Abwärtstrend. Aus Sicht des "Aktionärs" es nur eine Frage der Zeit, bis der BioNTech-Aktie der Ausbruch nach oben gelinge. Am morgigen Dienstag werde es zudem spannend. Dann lege das Unternehmen seine Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vor. Anleger sollten an Bord bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.03.2021)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.