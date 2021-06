Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Im sechsten Monat nach dem Start der Corona-Impfkampagne in Deutschland habe fast die Hälfte der Bevölkerung mindestens eine erste Dosis erhalten. Die Quote der erstgeimpften Bürger habe nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntag bei 48,1% gegelegen, knapp 26% hätten bereits den vollen Schutz. Der wichtigste Impfstoff hierzulande stamme von BioNTech/Pfizer. Aber auch beim weltweiten Impfbestreben sei BioNTech einer der wichtigesten Akteure.Die G7-Gruppe wolle laut Bundeskanzlerin Angela Merkel die globale Impfstoffproduktion fördern. Die G7 wolle, dass die Mittel nicht mehr nur in Europa oder Asien hergestellt würden, sondern auch in Afrika. Hier engagiere sich v.a. BioNTech, habe Merkel gesagt, ohne weitere Details zu nennen.Aber die Hoffnungen beim Mainzer Pharmaunternehmen würden noch weit darüber hinausgehen. Der Erfolg von BioNTech beim Corona-Impfstoff gebe den Firmengründern Ugur Sahin und Özlem Türeci Hoffnung, ihren ursprünglichen Kampf gegen Krebs zu beschleunigen.Sahin habe im Interview mit der "Bild am Sonntag" erklärt: "Wir hatten vor der Pandemie 20 Produkt-Kandidaten gegen Krebs, konnten sie aber nie mit maximaler Geschwindigkeit entwickeln, weil wir immer Finanzierungsrunden abwarten mussten. Das ist jetzt anders: Wir können die Impfstoff-Einnahmen in die Krebsprodukte re-investieren und viel mehr Projekte gleichzeitig machen." Wenn alles bestens laufe, rechne er damit, dass einige Kandidaten ab 2023 schon so weit sein könnten, dass eine Zulassung eingereicht werden könnte.Türeci habe im Interview hinzugefügt, dass es das Immunsystem sei, das BioNTech gegen bestimmte Erkrankungen trainiere. "Als wir vor vielen Jahren erkannten, dass Verbesserungsbedarf im Bereich Krebsmedizin besteht, haben wir uns gedacht: Das Immunsystem ist der Schlüssel."(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist un-mittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwick-lung profitieren können: BioNTech.