Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (02.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im deutschen Handel hätten die Aktien von BioNTech am Montag bereits kräftig zugelegt - und auch zur Handelseröffnung in den USA hätten die Anleger kein Halten gekannt. Top-Kurstreiber und bullische Analysten würden die BioNTech-Papiere auf ein neues Rekordhoch treiben.Die Gründe für immer weiter steigende Aktienkurse von BioNTech seien vielfältig: Die Aussicht auf bald beginnende Booster-Impfungen gegen das Corona-Virus, der verstärkte Einsatz auch bei Kindern und Jugendlichen und die Perspektive, dass die mRNA-Technologie auch für andere Anwendungsgebiete marktreif werden könnte.Aktuell werde in Deutschland aber auch anderen Ländern zum Schulstart nach den Sommerferien die Impfung von Jugendlichen diskutiert. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA habe im Mai den Covid-19-Impfstoff von BioNTech/ Pfizer für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren zugelassen.Für Deutschland empfehle die Stiko die Impfung bisher nur für Kinder und Jugendliche mit bestimmten Vorerkrankungen. Nach einem Vorschlag des Bundes sollten aber künftig in allen Ländern Impfungen für Kinder zwischen zwölf und 17 Jahren auch in Impfzentren angeboten werden wie schon in Arztpraxen möglich.BioNTech sei am Finanzmarkt einer der ganz großen Gewinner der Corona-Pandemie. An der NASDAQ habe der Kurs alleine in diesem Jahr um mehr als 300 Prozent angezogen; seit März 2020 zuzeiten des ersten Lockdowns habe sich der Kurs mehr als verzehnfacht. Das Mainzer Unternehmen komme inzwischen auf eine Marktkapitalisierung von umgerechnet rund 67 Milliarden Euro und damit auf einen höheren Börsenwert als die meisten DAX -Titel.Die Aktie von BioNTech habe im frühen Handel ein neues Rekordhoch bei 353,64 Dollar erreicht und die beeindruckende Rally der vergangenen Wochen fortgeführt. Zwar ist aus charttechnischer Sicht eine Korrektur überfällig, doch das Sentiment bleibt schlichtweg zu gut, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.08.2021)Mit Material von dpaAFXHinweis auf Interessenkonflikte: