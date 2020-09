Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Für die Herstellung eines möglichen Corona-Impfstoffs wolle das Mainzer Unternehmen BioNTech vom Schweizer Pharmakonzern Novartis dessen Produktionsstätte in Marburg übernehmen. Das Geschäft solle noch vor Jahresende abgeschlossen werden, so das Unternehmen in einer Pressekonferenz am heutigen Donnerstag.BioNTech plane unter Vorbehalt der behördlichen Genehmigung, in dem Werk bereits im ersten Halbjahr bis zu 250 Millionen Dosen des möglichen Impfstoffs herstellen zu können. In dem Werk in Marburg seien den Angaben zufolge rund 300 Mitarbeiter beschäftigt. Über den Kaufpreis seien zunächst keine Angaben gemacht worden.Das Mainzer Biopharma-Unternehmen und sein US-Partner Pfizer würden im Falle eines Erfolgs der aktuell laufenden klinischen Studie zu ihrem möglichen Corona-Impfstoff voraussichtlich Ende Oktober den Antrag auf Marktzulassung stellen wollen. Beide Unternehmen hätten Ende Juli einen weltweiten Test zu dem möglichen Impfstoff mit derzeit 29.000 Probanden gestartet. Für die klinische Untersuchung der Phasen 2/3 - mit dem Ziel einer Überprüfung der Wirksamkeit sowie möglicher Nebenwirkungen und der Bestimmung der geeigneten Dosis - sei der Wirkstoff BNT162b2 als Hauptkandidat ausgewählt worden."Dieser Zukauf unterstreicht BioNTechs Engagement, die Produktionskapazitäten erheblich zu erweitern, um nach Marktzulassung eine weltweite Versorgung mit einem potenziellen Impfstoff zu ermöglichen", so Finanzvorstand Sierk Poetting. "Wir arbeiten eng mit Novartis zusammen, um einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen."Anleger bleiben weiter an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Ordentlich spannend werde es in wenigen Wochen, wenn die entscheidenden Daten zum Corona-Impfstoffkandidaten vorgelegt würden. Diese würden dann die weitere Richtung des Kurses vorgeben. (Analyse vom 17.09.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link