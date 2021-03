Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (24.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Schwerwiegende Nebenwirkungen nach Corona-Impfungen seien weiterhin die absolute Ausnahme. Nach fast neun Millionen Impfungen in Deutschland habe das für die Sicherheit zuständige Paul-Ehrlich-Institut am Mittwoch eine Quote von 0,3 pro 1.000 Impfdosen genannt. Impfungen seien "eine effektive Maßnahme, die Corona-Pandemie einzudämmen und sich selbst vor Covid-19 zu schützen", heiße es in dem jüngsten Sicherheitsbericht aus Langen.Nach dem vorübergehenden Stopp der Impfungen mit AstraZeneca (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455) seien vor allem die Meldungen über Sinusvenenthrombosen erwartet worden. Laut PEI seien bis 19. März 14 solche Verdachtsfälle gemeldet worden. Zwei Patientinnen seien verstorben. Zwei Verdachtsfälle seien nach der Impfung mit BioNTech/Pfizer (Comirnaty) gemeldet worden. "Weitere Untersuchungen werden derzeit durchgeführt, um den möglichen Zusammenhang mit der Impfung aufzuklären", habe das PEI berichtet.Der meiste Impfstoff werde der Aufstellung zufolge von BioNTech/Pfizer erwartet, nämlich mehr als 2,5 Millionen Dosen pro Kalenderwoche, insgesamt mehr als zehn Millionen bis zum 1. Mai. Bei AstraZeneca werde mit einer Lieferung von insgesamt 3,84 Millionen Dosen gerechnet, bei Moderna mit 1,43 Millionen. Bis zum 22. März seien den Angaben zufolge insgesamt mehr als 14,3 Millionen Impfstoffdosen an die Bundesländer ausgeliefert worden.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link