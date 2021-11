Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

322,30 EUR +4,20% (29.11.2021, 09:33)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

348,00 USD +14,19% (26.11.2021, 19:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (29.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech habe am Freitag massive Kursgewinne verzeichnen können, nachdem in Südafrika und mittlerweile auch in einigen weiteren Ländern eine neue Corona-Variante entdeckt worden sei. Und auch zum Wochenstart gehe es weiter nach oben. Die Aktie von BioNTech gewinne am Montagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate rund sechs Prozent auf 327,70 Euro.Charité-Immunologe Leif Erik Sander habe sich zuletzt optimistisch gezeigt, dass die bisherigen Corona-Impfstoffe auch gegen die Omikron-Variante wirken würden. Zwar könne man dies noch nicht abschließend sagen, weil dies noch erforscht werden müsse, habe er bei einer Veranstaltung des Bundesgesundheitsministeriums gesagt. Aber er sei optimistisch, dass man bei dieser Variante "nicht bei Null" anfangen müsse.Wie BioNTech in der vergangenen Woche angekündigt habe, schaue man sich nun sich die im südlichen Afrika festgestellte neue Variante des Coronavirus in Tests an. Das Unternehmen rechne spätestens in zwei Wochen mit Erkenntnissen. "Wir können die Besorgnis von Experten nachvollziehen und haben unverzüglich Untersuchungen zur Variante B.1.1.529 eingeleitet", habe das Unternehmen in Mainz am Freitag auf Anfrage mitgeteilt. Die Daten aus den nun laufenden Labortests würden Aufschluss geben, ob eine Anpassung des Impfstoffs erforderlich werde, wenn sich diese Variante international verbreite.BioNTech habe weiter mitgeteilt, gemeinsam mit dem US-Partner Pfizer habe man schon vor Monaten Vorbereitungen getroffen, um im Fall einer sogenannten Escape-Variante des Virus den Impfstoff innerhalb von sechs Wochen anzupassen und erste Chargen innerhalb von 100 Tagen auszuliefern.Bei der Anpassung des Impfstoffs auf neue Varianten dürfte BioNTech - wie auch der US-Konkurrent Moderna - besonders schnell agieren können. Denn dies gelte als einer der großen Vorteile der mRNA-Technologie.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.