Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (28.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Erst Moderna, jetzt BioNTech: Die ersten Corona-Impfstoffkandidaten würden in die entscheidende Phase der klinischen Entwicklung eintreten. Im Erfolgsfall plane die deutsche Hoffnung mit dem Partner Pfizer, bereits im Oktober 2020 ein Zulassungsverfahren zu beantragen. Der Start der Phase-2/3-Studie sollte der BioNTech-Aktie am Dienstag frische Impulse verleihen.Die nächste Phase der klinischen Entwicklung umfasse bis zu 30.000 Patienten im Alter zwischen 18 und 85 Jahren. Dem Vernehmen nach starte die Studie in den USA und solle weltweit auf 120 Studienzentren ausgeweitet werden. BioNTech überführe den Impfstoffkandidaten BNT162b2 mit einer Verabreichung von zwei 30 µg-Dosen in die Phase 3."Heute starten wir unsere globale Studie, die bis zu 30.000 Teilnehmer umfassen wird. Wir haben BNT162b2 als Hauptkandidat für diese Phase 2/3-Studie ausgewählt, nachdem wir die bisher generierten Daten sorgfältig ausgewertet haben. Diese Entscheidung spiegelt unser primäres Ziel wider, so schnell wie möglich einen gut verträglichen und hochwirksamen Impfstoff auf den Markt zu bringen, während wir unsere anderen Impfstoffkandidaten als Teil eines differenzierten Covid-19-Impfstoffportfolios weiter evaluieren werden", erkläre BioNTech-CEO Ugur Sahin.BioNTech komme wie geplant in der Corona-Impfstoffentwicklung voran. Aber auch die anderen Projekte, die die Mainzer verfolgen würden, seien hochspannend. Die Gesellschaft bleibe ganz klar einer der Top-Favoriten in der Covid-Impfstoffentwicklung.Größere Rücksetzer sind spekulative Kaufchancen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link