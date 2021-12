Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

249,00 EUR +9,45% (13.12.2021, 18:43)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

277,01 USD +7,50% (13.12.2021, 18:28)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (13.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.BioNTech bemühe sich in China bislang vergeblich um eine Zulassung seines Impfstoffs. China verzögere womöglich die Zulassung, um seine heimischen Hersteller Sinopharm und Sinovac zu fördern. Deren Impfstoffe würden unter Experten aufgrund deutlich geringerer Wirksamkeit als minderwertig gelten. Außerdem habe der ebenfalls chinesische Hersteller Walvax für seinen experimentellen mRNA-Impfstoff dieser Tage eine Booster-Shot-Test-Genehmigung in China erhalten. An der Entwicklung des Stoffs habe u.a. das chinesische Militär mitgearbeitet.BioNTech warte in China dagegen seit fast einem Jahr auf die Zulassung seines Impfstoffs. Für die Verzögerung gebe es keine offizielle Begründung seitens der chinesischen Führung.Nicht nur BioNTech entgehe damit bislang ein enormes Geschäft - China sei nach den USA der zweitgrößte Pharmamarkt der Welt. Auch der chinesischen Partner Fosun Pharma leide unter der Verzögerung und könne BioNTechs Impfstoff bislang nur in Hongkong, Taiwan und Macau verkaufen. Fosun müsse dieses Jahr zudem 125 Mio. an BioNTech zahlen. Für diese Summe habe sich das Unternehmen 100 Mio. Dosen für Festlandchina im Jahr 2021 gesichert. Außerdem sei Fosun bereit, 100 Mio. USD in eine Produktionsanlage in China zu investieren. Diese könnte jährlich 1 Mrd. Dosen des BioNTech-Impfstoffs produzieren. Doch es fehle halt die Zulassung.Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist un-mittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR- und im Hebel-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link