Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (04.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Mainzer Unternehmen könne am heutige Dienstag weitere Erfolge feiern. Das US-Gesundheitsministeriums CDC habe zum einen die Wartezeit für die Booster-Impfung verkürzt. Zum anderen gebe es erste positive Daten aus Israel, die die Wirksamkeit einer vierten Impfung erforschen würde. Die BioNTech-Aktie belaste jedoch, dass Omikron wohl deutlich weniger gefährlich sei als die vorherigen Varianten. Die dänische Chef-Epidemiologin Tyra Grove Krause beispielsweise halte sogar ein Ende der Corona-Pandemie im Februar für möglich. Im Gespräch mit dem dänischen Sender TV2 habe sie gesagt, dass eine neue Studie ergeben habe, dass das Risiko einer Krankenhauseinweisung durch Omikron nur halb so hoch wie bei der Delta-Variante sei.Die Einnahmen für das laufende Jahr seien bei BioNTech jedoch durch feste Abnahmeverträge bereits sicher. Dennoch gelte es für das Unternehmen jetzt, die Gewinne durch den Corona-Impfstoff für die weitere Pipeline zu nutzen. Und diese sei - insbesondere im Onkologie-Bereich - prall gefüllt. Könne BioNTech auch hier mit ähnlichen Erfolgen wie bei Corona glänzen, dürfte die Aktie langfristig deutlich höher notieren. Kurzfristig sei der Werte allerdings charttechnisch deutlich angeschlagen, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot und im Hebel-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link